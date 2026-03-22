Kuveyt, son 24 saatte hava sahasına 7 İHA'nın girdiğini duyurdu

Kuveyt ordusu, son 24 saatte hava sahasına giren 7 insansız hava aracından (İHA) 4'ünün engellenerek imha edildiğini, 3'ünün de "tehdit alanının dışına" düştüğünü açıkladı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.