Haberler

Kuveyt, son 24 saatte hava sahasına 7 İHA'nın girdiğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusunun açıklamasına göre, son 24 saatte hava sahasına giren 7 insansız hava aracından 4'ü imha edildi, 3'ü ise tehdit alanının dışına düştü. Patlama sesleri, imha işlemleri sırasında duyuldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

