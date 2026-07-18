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Kuveyt Hava Yolları, hava sahasının kapatılması nedeniyle birçok seferde değişikliğe gitti

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Kuveyt Hava Yolları, hava sahasının kapatılması nedeniyle bugünkü seferlerin çoğunu yeniden planladı. Yolcuların uçuş güncellemelerini takip etmeleri istendi.

Kuveyt Hava Yolları, ülke hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün yapılacak seferlerin çoğunun yeniden planlandığını duyurdu.

Kuveyt Hava Yollarından yapılan açıklamada, hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların büyük bölümünün yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yolculardan uçuşlarına ilişkin güncellemeleri takip etmeleri istenen açıklamada, rezervasyon sırasında kaydedilen telefon numaralarına bildirim ve kısa mesaj gönderileceği ifade edildi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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