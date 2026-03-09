Haberler

Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçisi Muhammed Hasan ez-Zaman, İran'ın Irak topraklarını kullanarak Kuveyt'e saldırdığını belirterek, Irak hükümetinden bu duruma son vermesini talep etti. Görüşmede bölgesel güvenlik ve mevcut durumun etkileri ele alındı.

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçisi Muhammed Hasan ez-Zaman, " İran'ın Irak topraklarını kullanarak ülkesine saldırdığını" aktararak, Irak hükümetinin buna son vermesini istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İkili İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, bakanlık binasında Kuveyt'in Bağdat Büyükelçisi ez-Zaman'ı kabul etti.

Görüşmede bölgede yaşanan mevcut gelişmeler ve savaşın bölgesel durum üzerindeki yansımaları ele alındı.

Iraklı Bakan Yardımcısı, bölgede devam eden savaşın yarattığı mevcut durumun tehlikesine ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrara olan etkilerine dikkati çekti.

Kuveyt Büyükelçisi ise ülkesinin "İran tarafından maruz kaldığı saldırılar konusundaki endişelerini ileterek, Irak topraklarından kaynaklanan bazı saldırılara ilişkin bilgiler" sundu.

Büyükelçi, Bağdat yönetiminden "Kuveyt'e Irak topraklarından düzenlediği" söylenen "İran saldırılarını" durdurmasını talep etti.

Buna karşılık da Bahr el-Ulum, Irak hükümetinin savaşın olumsuz sonuçlarının ülkeye yansımasını engellemek için büyük ve olağanüstü çabalar gösterdiğini, ayrıca diğer bölge ülkeleri gibi Irak'ın da maruz kaldığı saldırılar karşısında ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için çalıştığını vurguladı.

Bahr el-Ulum ayrıca Irak'ın genel olarak savaş mantığını reddettiğini, özellikle de Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için kullanılmasına karşı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
