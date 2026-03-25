Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı: 6 İHA düşürüldü

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 6 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin, hayati önem taşıyan yerleri korumak, güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu vurgulanarak, söz konusu alanlara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağıyla ilgili bir bilgi yer almadı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu da kısa bir süre önce, İHA'ların Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunu hedef aldığını duyurmuştu.