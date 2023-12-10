Kütüphanecilik Fikir Maratonu düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Kütüphanecilik Fikir Maratonu, 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun, teknolojiye dayalı, yeniliklere kaynaklık eden, kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanelerin oluşturulmasına yönelik fikir ve projelerin ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Etkinlik, 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve en yüksek puanı alan fikir ve projeler ödüllendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun, teknolojiye dayalı, yeniliklere kaynaklık eden, kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanelerin oluşturulmasına yönelik fikir ve projelerin ortaya çıkarılması amacıyla Kütüphanecilik Fikir Maratonu (Ideathon) düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi ile işbirliği içinde Ankara Kalkınma Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Sosyal İnovasyon Ajansının destekleriyle düzenlenecek etkinlik, 11-12 Aralık'ta TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Etkinlikle 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun, teknolojiye dayalı, yeniliklere kaynaklık eden, kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanelerin oluşturulmasına yönelik fikir ve projelerin ortaya çıkarılması ve uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Final yarışmasında programa katılan takımlarla alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan mentörler grubu 2 gün boyunca beraber çalışarak fikirlerini geliştirecek ve projelere son halini verecek. Mentörler, takımlara fikirlerini optimum seviyeye çıkarabilmeleri ve sunumlarını güçlendirmeleri için destek olacak.

Final sunumlarını, 12 Aralık'ta jüri önünde yapacak takımlar, fikir ve projelerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları, girişimci ve yatırımcılarla buluşturma imkanı yakalayacak.

Etkinlik kapsamında, en yüksek puanı alan fikir ve projeler ödüllendirilecek.