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KUTSO yönetimi, Demre Kekova'da sel mağdurlarını ziyaret etti

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KUTSO yönetimi, Demre Kekova'da sel mağdurlarını ziyaret etti
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KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Demre'nin Kekova bölgesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. İki gün önce yaşanan selin ardından bölgeye giden ikili, mağduriyetleri dinledi; Özen, normal yaşama dönülmesini temenni etti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Demre'nin Kekova bölgesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

İki gün önce yaşanan selin ardından bölgeye giden Özen ve Önal, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşadıkları mağduriyetleri dinledi ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.

KUTSO Başkanı Özen, selden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesini ve bölge halkının normal yaşamına dönmesini temenni etti.

Özen, oda olarak üyelerinin ve Batı Antalya halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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