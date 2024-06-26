Kutsal topraklardan dönen Rizeli ve Artvinli hacılar aileleriyle buluştu
Hac ibadetini tamamlayan Rizeli ve Artvinli hacılar, Cidde'den havalanan uçakla yurda döndü. Havalimanında aileleri tarafından karşılanan hacılar, duygusal anlar yaşadı.
Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Rizeli ve Artvinli hacılar, yurda dönmeye başladı.
Cidde'den havalanan ve 242 kişilik kafileyi taşıyan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na indi.
Hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'nin çıkış kapısında aileleri tarafından karşılandı.
Yakınlarıyla bir araya gelen hacılar, duygusal anlar yaşadı.