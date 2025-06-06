Kutsal Topraklarda Hac Ibadeti Yoğunluğu: 2 Milyon Müslüman Hacı Oldu

Kutsal Topraklarda Hac Ibadeti Yoğunluğu: 2 Milyon Müslüman Hacı Oldu
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Hac ibadetini yerine getiren yaklaşık 2 milyon Müslüman, Arafat'taki vakfe ve şeytan taşlama ritüellerini başarıyla tamamlayarak hacı oldular. Hacı adayları, Müzdelife'den Cemerat'a geçerek taşlama işlemini gerçekleştirdikten sonra Kabe’de tavaf etti.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hacı oldu.

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yaptıktan sonra şeytan taşlama için taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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