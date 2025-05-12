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Kutsal Tiyatro Oyunu, Anneliğin Zorluklarını Sahneye Taşıyor

Kutsal Tiyatro Oyunu, Anneliğin Zorluklarını Sahneye Taşıyor
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Morgan Llyon Malcolm'un kaleme aldığı ve Tuğrul Tülek'in yönettiği 'Kutsal' adlı tiyatro oyunu, 15 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Yeni anne olan Nina'nın kaygıları ve korkularıyla yüzleştiği bu derin iç yolculuk, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Morgan Llyon Malcolm'un yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği tiyatro oyunu "Kutsal", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Anneliğin katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen ve seyirciyi derin bir iç yolculuğa davet eden eser, 15 Mayıs'ta sahnelenecek.

Melisa Kesmez'in çevirisiyle sahneye taşınan oyun, yeni anne olan Nina'nın, ilk kez bebeğinden uzak geçireceği bir gecede, kaygıları ve bastırdığı korkularla yüzleşmeye başlamasını anlatıyor.

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül'ün rol aldığı esere ilişkin detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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