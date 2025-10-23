Haberler

Kütahya Valisi, Başarılı Öğrencileri Ağırladı

Kütahya Valisi, Başarılı Öğrencileri Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Şampiyon dron yapımcısı Doruk Cengiz ve kültür-sanat alanında ödül kazanan öğrenciler, valinin takdirini topladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden öğrencileri ağırladı.

Işın, Kazakistan'da düzenlenen Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası'nda sıfırdan yaptığı dronla şampiyon olan Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler" yarışmasında, "Kırık Çerçeve" kısa filmi ile kültür ve sanat alanında Türkiye birincisi olan Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aynı yarışmada, "Manevi Mirasın İzinde: Sürre Alayı" adlı projesiyle Türkiye 3'üncülüğü elde eden Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Vali Işın, öğrencileri ödüllendirdi.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknoloji, kültür ve sanat dallarında Kütahya'yı Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin elde ettikleri başarıların kıymetli olduğunu belirtti.

Dron yarışması şampiyonu Doruk Cengiz'in daha önce de çeşitli başarılar elde ettiğini hatırlatan Işın, şunları söyledi:

"Doruk'un daha önceden de kendisinin yapmış olduğu bir dronun gösterimini bize sunmuşlardı. Maharetini o zaman keşfetmiştik, görmüştük. İnşallah daha büyük başarılara imza atacak ve inşallah geleceğin Selçuk Bayraktar'lardan bir tanesi de Kütahya'dan çıkacak. Daha büyük başarılara imza atacak, ülkemizin savunma sanayisine katkı sunacak. Ayrıca kültür ve sanat dalında da öğrencilerimiz birincilik ve üçüncülük derecelerini aldılar. Tebrik ediyoruz. İnşallah hem manada hem maddede aziz milletimizin canlı mazisini ve geleceğine uygun olarak adımlar inşallah öğrencilerimiz tarafından, genç kuşak tarafından atılacaktır."

Vali Işın, gençlerin üretime daha çok katılması çağrısında bulunarak, "Gençlerimizi bu yönde üretmeye, hareket etmeye, ülkemize katkı sunmaya davet ediyoruz. Örnek aldığımız işte şu yanımızdaki gençliktir. İnşallah daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ayrıca emek veren öğretmenlerimizi, okul idarelerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretin ardından dron şampiyonu Doruk Cengiz Valilik önünde gösteri sundu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.