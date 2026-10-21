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Kütahya Tavşanlı'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralıdan biri ağır

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Kütahya Tavşanlı'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralıdan biri ağır
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Sanayi Sitesi içinde seyreden hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurköy Mahallesinde meydana geldi. Sanayi Sitesi içinde seyir halinde olan E.D.'nin kullandığı 43 SU 984 plakalı hafif ticari araç ile Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Ç. ile beraberindeki Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.E.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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