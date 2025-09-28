Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın ve Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden can ve mal kaybının olmadığını dile getiren Işın, "Hepimize geçmiş olsun. Araştırmalarımız, sahada çalışmalarımız devam ediyor. Önceden de aynı bölgede yakın zamanda 4,6 büyüklüğünde ve ona bağlı epeyce artçı deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede meydana geldi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar." ifadesini kullandı.

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
