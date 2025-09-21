Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,49 kilometre olarak tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
