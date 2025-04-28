Kütahya'nın Simav İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.21'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 6.13 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre ilçelerde hissedildi.
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.21'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel