Kütahya'nın Gediz ilçesinde orman yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde orman yangını
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yenikent Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İtfaiye ve orman işletme ekipleri yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gediz ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan alevlerin yayılmasını önlemeye çalışırken, helikopterle de havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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