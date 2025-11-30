Haberler

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 11.36'da gerçekleşen sarsıntı, 10,3 kilometre derinlikte oldu ve çevresinde hissedildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.36'da merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,3 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Kütahya ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
