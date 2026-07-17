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Kütahya Kalesi çevresinde yangın çıktı

Kütahya Kalesi çevresinde yangın çıktı
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Kütahya Kalesi çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kaleye ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KÜTAHYA Kalesi çevresinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kaleye ulaşmadan söndürüldü.

Paşam Sultan Mahallesi'nde, Kütahya Kalesi'ne yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlere karadan ve helikopterle havadan müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA da katıldı. Mahalleli de evlerinden uzattıkları hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın, çevredeki yerleşim yerlerine ve kaleye ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüntülendi. Ayrıca, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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