Kütahya haberi | Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kütahya haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Mehmet Çetin yönetimindeki 06 BLD 408 plakalı otomobil, Tavşanlı- Kütahya kara yolunun 18. kilometresindeki kavşakta Ahmet Atay'ın kullandığı 43 NR 110 plakalı tırla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Çetin ve Atay'ın yanı sıra otomobilde bulunan Şerif Mehmet, Niyazi Çetin ve Gökhan Rengin yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel AA / Muharrem Cin Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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