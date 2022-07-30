Kütahya gündem haberi | Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü - Haberler

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Kütahya gündem haberi | Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü

Kütahya gündem haberi | Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü

Kütahya haberler: Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ebru Altın (26) idaresindeki 43 PG 239 plakalı otomobil, Kılızdere mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Altın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altın'ın cenazesi, Emet Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yeni nişanlanan Altın'ın, çeyiz taşıma ve düğün işlemleri için bugün marketteki görevinden ayrılacağı öğrenildi.

AA / Yasin Tunçer - Güncel

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