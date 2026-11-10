Kütahya Gediz'de 4 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kağıda emdirilmiş halde 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uşak'tan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, ilçeye gelen bir otomobili takibe alıp durdurdu. Otomobildeki H.D., M.D. ve S.K.'nın üzerinde yapılan aramada A4 kağıdı üzerine emdirilmiş 4 bin 800 kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D. ve M.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı