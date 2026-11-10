Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Gediz'de 4 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Gediz'de 4 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde kağıda emdirilmiş halde 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kağıda emdirilmiş halde 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uşak'tan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, ilçeye gelen bir otomobili takibe alıp durdurdu. Otomobildeki H.D., M.D. ve S.K.'nın üzerinde yapılan aramada A4 kağıdı üzerine emdirilmiş 4 bin 800 kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D. ve M.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı19

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz24

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti

Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak12

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolundaki saat bir ev parası!
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç

Yasak aşkın acısını bilgisayardan çıkardı! Sonrası korkunç
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar