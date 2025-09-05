Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Dumlupınar Şehitliği'nde toplandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ilk senato toplantısını Dumlupınar Şehitliği'nde gerçekleştirdi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlığındaki senato toplantısına rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Yalçın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman ile fakülte dekanları, birim müdürleri, fakülte temsilcileri ve DPÜ Genel Sekreteri Yusuf Çetin katıldı.

Kızıltoprak ve beraberindeki senato üyeleri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Ardından, 30 Ağustos'ta açılışı yapılan Dumlupınar Diorama Müzesi'nde toplantı yapıldı.

Kızıltoprak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında senato toplantısını şehitlerin manevi huzurunda gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Dumlupınar Zaferi'nin yaşandığı topraklarda gerçekleştirilen toplantının hem Türk milletinin kahramanlık mücadelesini hem de üniversitelerinin adını aldığı şanlı mirasın bir kez daha anılmasını sağladığını dile getiren Kızıltoprak, "Çok anlamlı bir buluşma için çok anlamlı bir mekanda bir araya geldik. Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz gerçekten çok kıymetli bir isme sahip. Biz bu isme layık olmak için akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz." dedi.

Toplantıya katılan senato üyelerine de teşekkür eden Kızıltoprak, burada alınan kararların üniversiteleri için hayırlı olmasını diledi.