Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Tamer Yiğit - Güncel
 - Güncelleme:

- Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

- Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Güncel

Kütahya, Domaniç, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title