Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki orman yangını, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangına müdahalede 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görev yaptı.