Haberler

Kütahya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kütahya'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda işçileri taşıyan bir servis otobüsü, yolcu otobüsü ve TIR ile karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

KÜTAHYA'da işçileri taşıyan servis otobüsü, yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 S 0186 plakalı işçi servisi otobüsü, önce Burdur-Bursa seferi yapan 32 UB 659 plakalı yolcu otobüsüne, ardından sağ şeritte seyreden 31 DE 597 plakalı TIR'a çarptı. Kazada işçileri taşıyan servis, TIR ile yolcu otobüsünün arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Servis otobüsünde mahsur kalan işçiler, aracın kırılan camından tahliye edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Servis otobüsü, çekici yardımıyla sıkıştığı iki aracın arasından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
title