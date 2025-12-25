Haberler

Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu (2)

Kütahya'da 20 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, okulda çikolata dağıtan bakkal M.A.Ç. gözaltına alındı. Tarihi geçmiş olduğu iddia edilen çikolatalar ise incelemeye alındı.

BAKKAL GÖZALTINDA

Kütahya'da 20 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı okulda çikolataları ücretsiz dağıttığı belirlenen bakkal M.A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Ç. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tarihi geçmiş olduğu öne sürülen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
