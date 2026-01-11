Kütahya'da çukura düşen araç çekici yardımıyla kurtarıldı
Kütahya'nın Saray Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, yağmur suları nedeniyle oluşan çukura düştü. Polis ekibi, aracın kurtarılması için müdahale etti ancak başarılı olamayınca kurtarıcı çağrıldı.
Kütahya'da yol kenarındaki çukura düşen otomobil, kurtarıcıyla çıkarıldı.
Saray Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, daha önce elektrik hatlarının yer altına alınması için açılan ve çalışmanın ardından tekrar kapatılan kanalda, yağmur suları nedeniyle oluşan çukura düştü.
Araç sahibine ulaşan polis ekipleri, kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden çıkarmayı denedi. Yapılan çalışmalara rağmen çıkarılamayan araç, olay yerine çağrılan kurtarıcıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.