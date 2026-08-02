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Kütahya'da yetim çocuklar için şenlik düzenlendi

Kütahya'da yetim çocuklar için şenlik düzenlendi
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Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, kentte yaşayan yetim çocuklara yönelik şenlik ve piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, kentte yaşayan yetim çocuklara yönelik şenlik ve piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Kent Ormanı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 yetim çocuk, İHH gönüllüleriyle çeşitli oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Kütahya İHH Başkanı Mustafa Yenipazar, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel çocuk şenliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediklerini söyledi.

Yenipazar, çocukların hem sosyal hem de manevi yönden desteklenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Dernek olarak ailelerinin yanında yaşayan 136 yetim çocuğa düzenli destek sağladıklarını dile getiren Yenipazar, okul dönemlerinde kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını, kış aylarında ise kömür, giyim ve gıda desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için düzenli maddi desteklerini sürdürdüklerini aktaran Yenipazar, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sadece maddi değil manevi desteğe de ihtiyacı var. Onlar için çeşitli oyunlar, sürprizler ve hediyeler hazırlıyoruz. Amacımız çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve birlik, beraberlik duygusunu hep birlikte yaşamak."

Çeşitli ikramların yapıldığı program, çocuklarla oynanan oyunlar ve gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Programa, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İHH gönüllüleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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