Kütahya'da Yetim Çocuklar İçin Bayram Öncesi Etkinlik Düzenlendi

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yetim çocuklar ve aileleri için etkinlik düzenlendi.

Tarihi Rüstem Paşa Medresesi'ndeki programda yetim ve öksüz çocuklar ile onların yakınlarına yemek ikramı yapıldı.

Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği mazbut vakıfların hayır şartlarından birisinin de yetim ve öksüz çocuklara giysi ve ayakkabı yardımının yapılması olduğunu bildirdi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bayram öncelerinde yetim çocuklarla bir araya geldiklerini dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Bu noktada bizler, her iki bayram öncesinde yetim ve öksüzlerimize, ayakkabı ve kıyafetlerini almaları için hediye kartı takdimi yapıyoruz. Bu amaçla yetim çocuklarımız ile yakınlarıyla hazırladığımız bir etkinlikte bir araya geldik. Kurban Bayramı öncesinde hediyelerini takdim etmek istedik. Amacımız ve niyetimiz emanete sahip çıkabilmek ve onlarla beraber olabilmek. Bu anlamda emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Programda, çocuklara çeşitli hediyeler, ailelere alışverişlerde kullanabilecekleri hediye kartları verildi.

Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar, gönüllülerle oyunlar oynadı.