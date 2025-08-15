Kütahya'da Yaşlı Kadın Düşüp Yaralandı, Komşuları Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yalnız yaşayan 76 yaşındaki Emel Karaova, evinde düşerek yaralandı. Komşuları durumu bildirince sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine ulaştı ve yaşlı kadını kurtararak hastaneye kaldırdı.

Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp yaralanan yaşlı kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Servi Mahallesi Servi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Emel Karaova'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak yaşlı kadına seslendi.

Karaova'nın, kapıyı açmak için gelemediğini söylemesi üzerine apartman yöneticisinde bulunan yedek anahtarla dairenin kapısı açılarak içeri girildi.

Düşüp başından yaralandığı ve baygınlık geçirdiği belirlenen Karaova, sağlık ekibi tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Karaova'nın geçen yıl eşi Mehmet Karaova vefat ettikten sonra yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

Binlerce yıl hapis cezası istenen firari sanıklar yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.