Kütahya'da Yaşlı Kadın Düşüp Yaralandı, Komşuları Kurtardı

Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp yaralanan yaşlı kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Servi Mahallesi Servi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Emel Karaova'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak yaşlı kadına seslendi.

Karaova'nın, kapıyı açmak için gelemediğini söylemesi üzerine apartman yöneticisinde bulunan yedek anahtarla dairenin kapısı açılarak içeri girildi.

Düşüp başından yaralandığı ve baygınlık geçirdiği belirlenen Karaova, sağlık ekibi tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Karaova'nın geçen yıl eşi Mehmet Karaova vefat ettikten sonra yalnız yaşadığı öğrenildi.