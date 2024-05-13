Kütahya'da yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Beyza Nur Korkmaz toprağa verildi.

Korkmaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Altıntaş İlçe Mezarlığı önüne getirildi.

Meydanda kılınan namazın ardından, Korkmaz'ın cenazesi defnedildi.

Küçük çocuğun mezarının başına, al yazmaya sarılı gelinlik konuldu.

Cenaze törenine Korkmaz'ın yakınlarının yanı sıra Altıntaş Kaymakamı Muhammed Ali Çelik, Belediye Başkanı Hikmet Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Hürriyet Mahallesi'nde Engin Korkmaz'a ait iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangına müdahale eden ekipler, yangının çıktığı odada bulunan Beyza Nur Korkmaz'ı (9) yaralı halde çıkartmıştı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.