Haberler

Kütahya'da Yangın: Felçli Hasta Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Yangın: Felçli Hasta Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katında çıkan yangında felçli hasta İsmet Çabuk hayatını kaybetti. Yangında bir kişi yaralandı ve diğer dairelerden kurtarıldı.

Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan Çabuk'un cenazesi, morga götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Mbappe Olympiakos'u tek başına mat etti! 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz

7 dakika içerisinde attığı gol sayısını duyanlar inanamıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti

Bütün gözler onun üzerindeydi: ABD Büyükelçisi kıyafetiyle ilgi çekti
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor

Tarih de belli oldu! Vergi ve harçlara zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.