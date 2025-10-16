Kütahya'da Yangın: Ev ve Araçlar Zarar Gördü

Haberler

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir odunlukta başlayan yangın, ev ile bahçedeki araçlara sıçradı. Yangına köylüler ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki odunlukta başlayıp ev ile bahçesindeki araçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Muhacırlar köyünde Reşit Özdemir'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, ev ile bahçesinde bulunan traktör ve motosiklete sıçradı.

Yangını fark eden köy sakinleri, su tankeriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
