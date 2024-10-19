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Kütahya'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kütahya'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Ali Paşa Camisi'nde toplanan grup, namazın ardından dua ederek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde Ali Paşa Camisi'nde bir araya gelen grup, ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in kıldırdığı namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsrail aleyhine slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Yahya Sinvar Politika 3-sayfa Güncel İsrail Dünya

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