Kütahya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, ormanlık alanlarda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntülerini paylaştı. Geyik, kurt, tilki ve porsuk gibi türlerin yer aldığı açıklamada, doğal mirasın korunmasının önemi vurgulandı.

Kütahya'daki ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, fotokapanlara yansıyan geyik, kurt, tilki ve porsuk gibi hayvanların görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kütahya'nın zengin yaban hayatı fotokapanlarımıza yansıdı. Bu değerli doğal mirası koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
