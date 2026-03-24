Kütahya'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, ormanlık alanlarda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntülerini paylaştı. Geyik, kurt, tilki ve porsuk gibi türlerin yer aldığı açıklamada, doğal mirasın korunmasının önemi vurgulandı.
Paylaşımda, "Kütahya'nın zengin yaban hayatı fotokapanlarımıza yansıdı. Bu değerli doğal mirası koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım." ifadeleri kullanıldı.