Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen E.B.Ö. (21), F.S. (26), E.A. (22) ve R.Ç'yi (25) takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada,43 adet uyuşturucu hap, 2 parça afyon sakızı ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B.Ö, F.S. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.