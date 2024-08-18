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Kütahya'da Üst Geçidi Kullanmayan Kardeşlere Çarpan Sürücü Tutuklandı

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Kütahya'da üst geçidi kullanmayan Mine ve Melike Acar kardeşlere çarpan otomobilin sürücüsü Samet Sadıç tutuklandı. Kardeşler yarın toprağa verilecek.

KÜTAHYA'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve Melike Acar (15) kardeşlere çarpıp ölümlerine neden olan otomobilin sürücü Samet Sadıç tutuklandı.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir kara yolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan'ın yanına giden Melike ve Mine Acar, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Acar kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞLER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan otomobil sürücüsü Samet Sadıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kazada ölen Mine ve Melike Acar kardeşlerin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Melike Acar Kütahya Trafik Kazaları Güncel Haberler

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