Haberler

Kütahya'da Trafik Kazasında Berberler Odası Başkanı Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trafik Kazasında Berberler Odası Başkanı Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Mehmet Çaltı, hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 65 yaşındaki Çaltı, motosiklet çarpması sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Mehmet Çaltı hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı 65 yaşındaki Çaltı, 29 Kasım günü Menderes Caddesi'nde motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Çaltı, olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Çaltı'nın cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

Çaltı'nın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ile çok sayıda meslektaşı ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.