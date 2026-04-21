Kütahya'daki trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede öldü
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Musa Kafkas (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kütahya'daki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Musa Kafkas (22), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Musa Kafkas (22) yönetimindeki 10 FT 502 plakalı otomobil, önceki gün Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyere çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içerisine girmiş, sürücü Kafkas ağır yaralanmıştı.