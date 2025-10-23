Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 69 yaşındaki Halil Efe, A.N.Y. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Efe'yi hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
A.N.Y. yönetimindeki 43 ACF 633 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 9. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Efe'ye (69) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kişi, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel