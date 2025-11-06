Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Kütahya'da çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin önünde giden başka bir araca çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da çevre yolunda bir otomobilin, önünde giden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 43 FV 065 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolu Sanayi Kavşağı yakınında önünde giden 43 BA 699 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile araçtaki H.B. (41) ile 1 yaşındaki oğlu K.A.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı

