Kütahya'da devrilen meyve yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
Kütahya-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, meyve yüklü TIR'ın bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu şoför A.Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, trafik akışı tek şeritten devam ediyor.
KÜTAHYA'da bariyerlere çarpıp devrilen meyve yüklü TIR'ın şoförü A.Ö. (24) yaralandı.
Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 07 UE 047 plakalı meyve yüklü TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada A.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle, Eskişehir yönüne trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.