Kütahya'da Ticari Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu ticari takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Thor' eşliğinde yapılan aramada metamfetamin ve bonzai bulundu.

Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu ticari takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.A.'nın içinde bulunduğu ticari taksi Organize Sanayi Kavşağı'nda durduruldu. Narkotik köpeği 'Thor' eşliğinde araçta yapılan aramada, 296,99 gram metamfetamin ve 6,03 gram bonzai, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 0,39 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılacak. - KÜTAHYA