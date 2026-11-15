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Kütahya'da ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı, eksiklere ceza kesildi

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Kütahya'da ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı, eksiklere ceza kesildi
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Kütahya'da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı; polis, şehir içi ve şehirlerarası yollarda lastik kontrolü yaptı. İlk gün kış lastiği bulunmayan araçlar tespit edildi ve kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimleri başladı.

Kütahya'da şehir içi ve şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda ticari araçları durdurarak lastiklerin kış şartlarına uygunluğunu kontrol etti.

Denetimlerde araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri de yapıldı.

Uygulamanın ilk gününde yapılan kontrollerde kış lastiği bulunmayan ticari araçlar tespit edildi.

Polis ekipleri, kurala uymadığı belirlenen sürücülere idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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