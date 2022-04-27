Kütahya'da "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti iftar verildi - Haberler

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Kütahya'da "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti iftar verildi

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da 'tekne orucu' tutan çocuklara öğle vakti iftar verildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Anadolu'nun eski geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti iftar verildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Anadolu'nun eski geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti iftar verildi.

Simav Belediyesi, kreş ve ana okullarında tekne orucu tutan 300 çocuk için ilçedeki bir salonda iftar programı düzenledi.

Öğle ezanının ardından oruçlarını açan çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Adil Biçer, programda yaptığı konuşmada, tekne orucu ile hem bir geleneği yaşatmak hem de oruç ibadetinin güzelliğini çocuklara anlatmak istediklerini söyledi.

Tekne orucunun çocukları oruca alıştırdığını belirten Biçer, "Eski bir ramazan geleneği olan tekne orucu, çocuklarımızın oruca alışmalarını sağlamak için çok önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah çocuklarımızın çok güzel vakit geçirip benimsediği bu etkinliğimizi seneye ramazan ayında tekrar yapmayı düşünüyorum." dedi.

Hacivat ve Karagöz oyunu sergilenen etkinlikte çocuklara patlamış mısır ile pamuk helva ikram edildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Simav Belediyesi, Adil Biçer, Kütahya, Güncel, Haberler

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