Kütahya'da Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adam Düşüp Yaralandı

Kütahya'da Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adam Düşüp Yaralandı
Kütahya'da tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Üye, evinde düşüp yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yakınları tarafından endişelendiği için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

KÜTAHYA'da tek başına yaşadığı evde düşüp yaralandığı öne sürülen Ahmet Üye (80), eve balkondan giren polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi evde yapılan Üye, ambulasla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın ikinci katındaki dairede tek başına yaşayan Ahmet Üye'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, itfaiye merdiveniyle çıktıkları balkon penceresinden eve girdi. Polis ekiplerinin evin girişindeki odada yerde yatarken bulduğu Ahmet Üye'nin düştüğü, kalkamadığı ve yaralandığı saptandı. Polisler, kapıyı açıp sağlık ekiplerini içeri aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Üye, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Üye'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
