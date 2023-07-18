Kütahya'da Taş Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ali E'nin (67) kullandığı 64 FH 320 plakalı taş yüklü kamyon, Çeltikçi köyü yakınlarında devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel