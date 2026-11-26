Kütahya'da tamirhane yangını çay makinesinden çıktı, yarım saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. İncelemede yangının çay makinesinden çıktığı belirlendi.
Kütahya'da bir tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fuatpaşa Mahallesi 2. Sokak'ta bulunan bir tamirhaneden dumanların yükseldiğini gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan incelemede yangının çay makinesinden çıktığı belirlendi.