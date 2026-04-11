Daltonlar suç örgütü ile bağlantılı 2 şüphelinin aracında el bombası ele geçirildi

Kütahya'da polisin durdurduğu araçta, 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen iki şüphelinin saldırı planı yaptığı ve araçta el bombası bulunduğu ortaya çıktı.

KÜTAHYA'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçta kapı döşemesinin altına gizlenmiş el bombası ele geçirildi. 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin, saldırı yapma amacıyla Antalya'ya gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen 34 FYM 892 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada sağ kapı döşemesinin altına gizlenmiş bir kutu içerisinde el bombası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.

ANTALYA'DA SALDIRI PLANI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin suç örgütü 'Daltonlar' ile bağlantılı oldukları ve İstanbul'dan Antalya'ya giderek bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E. ve A.Y. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
