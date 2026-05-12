Kütahya'da Şair Şeyhi Fabl Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'da düzenlenen Şair Şeyhi Fabl Yazma Yarışması'nın ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende öğrencilerin yazdığı fabllar okunarak kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Türkiye genelindeki liseler arasında düzenlenen Kütahyalı Şair Şeyhi Fabl Yazma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada, Lüleburgaz Lisesi öğrencisi Pırıl Deren birinci, Mamak Fen Lisesi öğrencisi Enes Necati Turgut ikinci, Ödemiş Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Gündüz ise üçüncü oldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Şahin, okuldaki törende, yazarlığın ve yazı yazmanın çok zor olduğunu söyledi.

Düşüncenin, fikrin yazıya dökmenin kıymetli bir iş olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bunu yazıya dökerken de toplumumuzun ve insanlığın değerlerini de buna katabilmek daha da büyük bir kabiliyet istiyor. Öte yandan burada yapılan yarışma vesilesiyle belki insanlar Şair Şeyhi'yi, diğer ismiyle Hekim Sinan'ı tanıyacak. Yarışma bu yönüyle de çok önemli. Bu vesileyle okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra yarışmaya farklı illerden katılarak dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Tören, öğrencilerin yazdığı fablları okumaları, zeybek gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
