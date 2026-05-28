Haberler

Kütahya'da sağanak yağış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yollarda çökme meydana gelirken, ekipler su tahliyesi yaptı.

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kütahya'da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düşerken, etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerindeki kavşak, yoğun yağışın ardından adeta göle döndü. Kavşakta biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri güvenlik amacıyla bölgeyi araç geçişine kapattı. Belediye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kavşakta biriken su tahliye edildi ve trafik yeniden normale döndü.

Cemalettin Mahallesi Menderes Caddesi'nde ise yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Bölgede araçlar için güvenlik tedbiri alındı. Kent merkezinin birçok noktasında da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydin yeni takımına imza atıyor

Rizespor'dan ayrılmıştı, imzayı atıyor
Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Mehmet Topal'a Avrupa'dan teklif yağıyor!
Transfer bitmek üzere! Juan, Göztepe'den dünya devine gidiyor

Göztepe'den Avrupa devine gidiyor
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı